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أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 تموز 2020

27
JULY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر مالي إن تراجع مصرف لبنان عن وضع اليد على التحويلات الخارجية ودفع قيمتها بالليرة اللبنانية قسراً وبقيمة تعادل نصف سعر الصرف الفعلي للدولار هو الطريق لإنعاش تدفق الدولار على لبنان، حيث يقدر الرقم بثلاثة مليارات دولار في السنة إذا سمح للتحويلات أن تدفع لأصحابها بالدولار.


كواليس

تداول خبراء عسكريون ما تنشره وسائل إعلام عبرية من معلومات تفيد بأن عدد مصابي كورونا في جيش الاحتلال يزيد عن عشرة آلاف وبأن توزيعهم على وحدات الجيش يعني عدم وجود أي وحدة مكتملة النصاب القتالي بما يجعل التفكير بمواجهة تتعدّى عمليات قصف محدودة ومركزة فوق طاقة الجيش.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يؤكد زعيم سياسي أن قرار النأي بنفسه عن المواجهة مع أي فريق سياسي آخر، مرده إلى كون المرحلة الراهنة هي «مرحلة تمرير وقت».

لوحظ أنّ حاكم المصرف المركزي يغيب عن الاجتماعات المالية الرسمية، ولدى الاستفسار عن الموضوع كان الجواب: «خارج البلاد».

تشدد مصادر ديبلوماسية على عدم وجود خطة أوروبية لمساعدة لبنان راهناً، وتحيل مراجعيها بهذا الموضوع إلى سوء الأحوال المالية عالمياً وأوروبياً بسبب «كورونا».

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تباينت أسباب التأجيل المفاجئ للمؤتمر العام لتيار المستقبل، وتراوحت بين اعتبارات تنظيمية وأخرى صحية تتّصل بتطورات تفشي وباء كورونا!


غمز
فوجئ مرافقو الوزير الفرنسي لودريان بحديث الإنجازات الذي أسهب به مسؤول لبناني وكأنه يتكلم عن مجموعة أحلام يسعى لتحقيقها!


لغز
تم إلغاء لقاء كان معداً لوزير خارجية فرنسا مع وفد من حزب الله، بعدما تقرر اقتصار زيارات لودريان للمسؤولين الرسميين، ولاعتبارات أخرى تتعلق بقرارات المقاطعة الأوروبية!

 

 

 


الجمهورية: أسرار

ضرورة تأمين التوافق الوطني

يؤكد قريبون من مرجع كبير أنّ موقفه من ملف مطروح حالياً ثابت لجهة ضرورة تأمين التوافق الوطني عليه وأنّه أبلغ الى صاحب هذا الطرح موقفه بوضوح.

 

هذا ما يسعى إليه رئيس أحد المجالس!

يسعى رئيس أحد المجالس إلى تعديل نظامه الداخلي ليصبح التصويت النصف زائداً واحداً بدل الثلثين.

 

تورُّط مسؤولين في ملف حسّاس!

أظهرت التحقيقات في ملف حيوي وحسّاس تورُّط مسؤولين يدافعون عن أبناء القطاع المتضررين في عمليات تهريب وبيع في السوق السوداء.

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