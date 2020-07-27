الـدولة «غـيـر مـقـصّرة»

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الديار: كورونا: لا يجب تصنيف لبنان انه بلد خطير بالكورونا لان حالات الوفيات نادرة جدا في حين ان حالات الشفاء سجلت اعلى نسبة بين دول العالم، والدولة ليست مقصرة في حين ان الجسم الطبي أبدى عن مستوى عالٍ في مواجهة الكورونا خاصة في مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية المستشفيات على كل المستويات الخاصة والحكومية.

هذا ويبقى ان فحص الكورونا يجب ان يكون مجاناً لان المواطن غير قادر على دفع 150 الف ليرة او 200 الف ليرة لاجراء الفحص ال «بي.سي.آر» ويقول اطباء اخصائيين في الوباء والامراض المعدية انهم استطاعوا السيطرة على اوضاعهم الطبية في معالجة المرضى وان نسبة الشفاء عالية جداً والمهم ان لا يتم خنق البلد كون النسبة العالية للانتشار في صفوف الوافدين ستبدأ بالهبوط تدريجيا يوماً بعد يوما.

وفي السياق ذاته، أفاد مندوبي «الديار» المنتشرين في كل مناطق لبنان ان المواطنين اللبنانيين اصبحوا تحت الوقاية والحذر والحيطة كي لا يصابوا بالكورونا وان نسبة انتشار الكورونا سينخفض الى منسوب طبيعي بعدما استهتروا اللبنانيين بهذا الوباء واختلطوا فيما بينهم متناسين انتشار وباء كورونا في البلاد وفي العالم.