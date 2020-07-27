رئيس بلدية بلاط: الوضع سيء جداً...

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وجه رئيس بلدية بلاط -مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق نداء الى الاهالي دعاهم فيه الى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والتنبه في ظل الوضع السيء جدا" على المستويات الصحية والأمنية والإقتصادية، فوباء كورونا بلغ نسبة عالية جدا" وشارف على الخروج عن السيطرة ، وعصابات السرقة تزيد نشاطها بصورة خطيرة، والوضع الاقتصادي في تدهور موجع.

وجدد الدعوة للاهالي للالتزام والتقيد بالاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع ومنعا لتفشي الوباء مجددا في البلدة .

وختم : " رجاء لا تستهتروا لكي ننجوا من هذه المرحلة لأن النتائج ستكون مؤلمة."