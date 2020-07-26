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هذا هو عدد الاصابات في الرحلات التي وصلت إلى بيروت في 24 تموز والدفعة الأولى من نتائج 25 تموز

26
JULY
2020
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 أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، الدفعة الثانية من نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 24/7/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوصات التي أجريت بتاريخ 25 تموز؛ والتي أظهرت وجود 12 حالة إيجابية وحالة قيد إعادة الفحص.


24 تموز

وجاءت نتائج الدفعة الثانية من فحوصات 24 تموز على الشكل التالي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان ايجابيتان).
- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (حالتان ايجابيتان).
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة برلين: شركة SR رقم 1550 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة ايجابية).
- رحلة الكويت: الشركة الكوتية رقم 501 (ثلاث حالات ايجابية وواحدة قيد الإعادة).
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

25 تموز

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 25 تموز على الشكل التالي:

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة الكويت: شركة KAC رقم 501 (جميعها سلبية).
- رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
- رحلة برلين: شركة WLO رقم 5510 (جميعها سلبية).
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).
- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالتان ايجابيتان).
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
- رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة واحدة ايجابية).
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنة: شركة W7 رقم 4404 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة ايجابية). 

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