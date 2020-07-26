تقرير مستشفى الحريري: 3 وفيات و18 حالة حرجة

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 432 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 72 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 19 حالة.



وأشار إلى عدم تسجيل أية حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية، وبالتالي استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، عند 259 حالة شفاء.



وأعلن إخراج 4 حالات إيجابية، إلى الحجر المنزلي، خلال ال24 ساعة الماضية، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا.



وفي المقابل، أعلن ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى إلى 18، بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس. كما أعلن تسجيل 3 حالات وفاة.



ودعا من يود معرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



وذكر بأن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76".



