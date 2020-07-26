جريصاتي: فلنعط مثلا حيا كيف نتصدى لتفشي كورونا

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تابع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مع محافظ البقاع كمال أبو جودة، الأوضاع المستجدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في زحلة والبقاع عموما، والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الوباء.



وأدلى جريصاتي بالتصريح الآتي: "سيدة النجاة تحرس زحلة والزحليين والبقاعيين كما في الماضي كما في الحاضر، وسوف تسهر على تعافي النائب جورج عقيص والمدير الإقليمي للصليب الأحمر جوزف داوود والمسعفين الأبطال وسائر المصابين. الوقاية واجبة كما عدم الإختلاط وإن افتقدت عروس البقاع الى حين رونق عرس التلاقي والفرح على ضفاف نهر الحياة. فلنعط مثلا حيا كيف نتصدى لتفشي الوباء في وادينا وروابينا، وماضينا يشهد أننا على ذلك قادرون".