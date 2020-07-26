سقوط طائرة مسيرة للعدو الاسرائيلي في لبنان... وهذه هي التفاصيل

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أكد جيش العدو الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بجمع المعلومات الاستخبارية فوق لبنان.

وقال في بيان مقتضب إنه لا يخشى تسرب معلومات إستخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

ومن جهة آخرى، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني يوم السبت إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة.

معتبرة الخروقات الإسرائيلية المستمرة خرقا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.