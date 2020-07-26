رئيس إقليم البقاع في الصليب الأحمر: نعم أصبنا ولكن معيب

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صرح رئيس إقليم البقاع في الصليب الأحمر اللبناني المسعف جوزف فايز داود، بعدما تبين أنه مصاب وعدد من المسعفين العاملين في مركز زحلة بفيروس كورونا: "العمل الإنساني يلزمه تضحية، وفخر لي ولبعض المسعفين والمسعفات في الصليب الأحمر اللبناني، في مركز زحلة، من خلال عملنا الإنساني التطوعي، أن نصاب بفيروس كورونا".

وقال: "كوننا في طليعة المصابين بكورونا، فمن المعيب، أن نتفقد من هم بحاجة لنا، ولا نستطيع أن نساعده، والمعيب أيضا، ألا يقدر العمل الإنساني، وأن تحمل الخبرية وتنشر "باستهزاء" وقلة توعية".

أضاف: "نحن نقولها وبكل جرأة، أصبنا بهذا الفيروس، والحمد الله، بدرجة خفيفة، وباسمي واسم كل مسعفي ومسعفات مركز زحلة، نعتذر من عائلاتنا وأهالينا، من أصحابنا ورفاقنا، ونتمنى الشفاء للجميع، وألا يصاب أحد بأذى".

وتابع: "العمل التطوعي فخر وإنسانية، وتمنياتي لكل شخص أن يحتاط بوضع الكمامة، ويؤمن التباعد بين الجميع، لأن الموضوع لم يعد مزحة".