المسيحيون خارج التسوية القادمة...(د. جورج حرب)

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د. جورج حرب-

إن المتغيّرات الدراماتيكية التي طالت الساحة اللبنانية، جعلت متابعتها وربط خيوطها مهمّة صعبة للغاية لأيّ مراقب يحاول رصد ما يحدث منذ 17 تشرين حتى اليوم.

القضية ليست قضية فساد رغم وجوده وتفشيه، ولا قضية سلاح ولا مقاومة ولا رئاسات، ولا علاقات لبنانية سورية وتسكير حدود، فالجيش الأميريكي يقاتل جنبًا إلى جنب مع الجيش السوري داخل سوريا، وتتلاقى آلياته العسكرية مع الدوريات التابعة للجيش السوري...

إنه الغاز بدرجة أولى، والتوطين بدرجة ثانية، ومسيحيو لبنان بدرجة ثالثة.

بما يختص بالغاز، كلنا يعرف الإنزعاج الأميريكي من المسار الذي اتخذه سياق الأمور في آليات التنقيب والتلزيم، والشركات التي رست عليها المناقصات، فنالت روسيا وفرنسا حصة الأسد، في بلد، يعتبره الأميركي حديقة خلفية لمنزله الشرق أوسطي، وما زيارات المسؤولين الأميريكيين ومطالبتهم بترسيم الحدود البحرية استهدافًا للبلوك رقم 9، ومجيء بومبيو نفسه إلى لبنان لتسوية أمره، إلا خير دليل على مساس اللبنانيين بخطوط يعتبرها الأميريكي حمراء وتمس مصالحه المالية التي هي عنده من المحرّمات.

أما حول التوطين المطروح للفلسطينيين كما وللسوريين، مع كل ما يحمله ذلك من تغيير ديموغرافي في لبنان، الذي يرتهن استمراره موحداً بتوازنٍ مختلٍ أساساً مع مراسيم مرّت في عهود ماضية، لا تزال اللمسات الأميريكية عليها، أسماءً وأعداداً وأطماعًا لا تحتاج شرحًا لأي متابع.

أما القضية الثالثة، مسيحيّو لبنان. إشكالية يستعجل الغرب أليّة حلها، بطرق، ذكية جداً، مموّهة باحترافية سياسية لن تُكشف صفحاتها إلا بعد وقوع الواقعة.

فمنذ مدّة، رفعت فرنسا الصوت لإصلاحٍ منشودٍ وضروريٍ في لبنان، محملة العهد والحكومة عدم القيام بها، وأتت الزيارة الأخيرة لوزير خارجيتها بصوت مرتفع داعيًا اللبنانيين إلى مساعدة أنفسهم، ويا لها من ملهاة سياسية يضللون بها اللبنانيين !

سيّد لو أدريان وحكومته، يعرفون فاسدي لبنان إسمًا وعنوانًا ومصارفًا، هم أعطوهم مالاً ليُنهب في باريس 1 وباريس2 وباريس 3، يعرفون تفاصيل آليات النهب العام أكثر من ايّ قاضىٍ لبنانيّ، وعلى مدى 30 عامًا لم يتعاملوا في لبنان إلا مع الفاسدين والمجرمين والميليشياويين، كما نبذوا بنفس الإصرار أيّ وطني حاول الوصول إلى موقع مسؤول لتحقيق الإصلاح، ولا ننسى، دعم فرنسا لميشال سليمان في رئاسة 2008، ورياض سلامة وجان قهوجي لرئاسة 2016، في وقت كان ميشال عون مرشحًا مع برنامج إصلاحي واضح وكتلة نيابية ممثلة للمسيحيين في لبنان، هم أنفسهم مانعوا أصلاً عودة ميشال عون من المنفى عام 2005، كما لا يجب ان ننسى علاقاتهم برموز للفساد في لبنان، والذين حتى اليوم، لم نلمس من الفرنسيين إلا دعمًا مطلقًا لهم في كل المناسبات.

كما الأميريكيين، يطالب الفرنسيون اليوم بتحقيق مالي واسع، والأموال المهربة والتي سببت أزمتنا المالية، هي في مصارفهم، ويلومون الحكومة ويلومون العهد.

كل ذلم للتعمية لا اكثر، وعلى المسيحيين أن يتنبهوا، أن الذين يرسمون التسوية القادمة يحاولون رميهم خارجها، تماماً كما حصل في الطائف 1989، ليكونوا شهود زور على ما يُكتب ويُرسم، وشاهد الزور لا قيمة لموقفه أو لآرائه أو حتى لحقوقه.

لنسترجع معًا كل الطروحات الإصلاحية الملغومة التي يطلبها اليوم الأميريكيون والفرنسيون على السواء:

- تشكيل الهيئة الناظمة لوزارة الطاقة، وبالتالي تحجيم دور وزيرها الذي صار عرفًا من حصة المسيحيين مقابل وزارات استراتيجية اخرى هي أيضًا عرفًا من حصة مكونات أخرى في لبنان، لا أحد حتى اليوم يطالب بضبط ماليتها وفسادها وهدرها.

- تحجيم دور المصارف في لبنان، ماليًا وعالميًا، وهو قطاع يلعب دوراً في تثبيت المسيحيين في لبنان وتاريخيًا لعبوا دورًا بارزاً في ازدهاره.

- منذ أكثر من 10 سنوات، تجري عملية ممنهجة في ضرب القطاع التربوي الخاص في لبنان، تحديداً المدارس الكاثوليكية، عبر تشريعات قاتلة ضربت استقلاليتها المالية، وصولاً إلى اليوم، حيث أتى لو ادريان ليقدم حفنة من التبرعات بشكل وعود لا أكثر، ها هو عام مضى، وعام آخر قادم، ومعلمات ومعلمون يتقاضون نصف أجرٍ مع ارتفاع الدولار وانخفاض قدرتهم الشرائية إلى ما دون 20 %، في مدارس فرنكوفونية هي موطئ قدم أخير للفرنسيين في هذا الشرق.

- ضرب التعليم العالي، وتحديداً الجامعات الخاصة بعد ضرب الجامعة اللبنانية، عبر تشريع التعلم عن بعد في التعليم العالي، وتأسيس جامعات الكترونية يدرس نوبٌ قانونها اليوم بحماسة مريبة، نحن الذين نعرف كسلهم، وإن أقرّت، تكون نهاية للجامعات الخاصة وبخاصة الكاثوليكية منها.

- آلية التعيينات التي دفع سفراء معروفون الحكومة لإقرارها، والتي أبطلها المجلس الدستوري منذ يومين بناء لطلب ومتابعة رئيس الجمهورية، هل يعرف اللبنانيون ماذا تعني ؟ تعني أنه لن يكون لأي وزير أي مفعول في ترشيح موظف لتعيينه في الفئة الأولى، مما يشكل خطراً على الميثاقية، لأن الوزير هو الممثل الأكثر تاثيراً لتحقق الميثاقية داخل الإدارات بعد اضمحلال دور رئيس الجمهورية بعد الطائف، ونكون قد عدنا إلى آلياتٍ كلنا نعرف في لبنان عدم جدواها، ووصول أشخاص غير موثوقين ولا ميثاقيين إلى مواقع حساسة في الإدارة.

- ضرب هيبة الرئاسة الأولى، وهذا أخطر ما يحصل اليوم، إذ اننا كلنا نعرف الضمانة التي تشكلها لمعنويان الشريحة المسيحية في لبنان، تماما كضمانة الرئاستين الثانية والثالثة للشرائح التي تمثلها، ممّا يساهم كله في تيئيس تلك الفئة تنفيذاً لما يخطط لها.

إن ما يُكتب على ورق في ليل في مكاتب غربية لا يطمئن، ونحن مقبلون على تسوية لا نعرف أدنى خيوطها، وما يحصل مع المسيحيين والذي عرضنا بعضه أعلاه لا يترك شكاً أن أمراً ما يحدث في لبنان، يتخطى كل العناوين المضللة، وحالة الفقر التي ياخذوننا إليها مطلوبة وضرورية لليأس، الذي إن حلّ باللبنانيين، تصبح هجرتهم حلاً وحيداً، عند دول تفضل رائحة الغاز والبترول على رائحة دم شعوب ذنبها الوحيد، أن الجيوبوليتيك أرهقتها على مدى عصور من الأزمات، والتي لا يمكن مواجهتها، إلا يوعي مسيحي أولاً، وعدم السماع لعملاء الخارج الذين لا يملكون أدنى مقوّمات الضمير الوطني، وبالأخص أولئك الذين يدّعون حراسة المسيحيين وأنهم حراسهم، ولنُقبل جميعًا على وحدة مسيحية ووطنية إستثنائيتين، تتطلب لحظة وعي صادقة لا يمكن للبنانيين إلا أن يبلغوها قبل فوات الأوان.



