living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حجر مصاب بكورونا وعائلته في فنيدق -عكار وإرسال 9 من مخالطيه الى المستشفى لاجراء الفحوصات...

26
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوضح رئيس بلدية فنيدق - عكار رئيس خلية الازمة في البلدة الشيخ سميح عبد الحي أن "سلسلة تدابير واجراءات احترازية اتخذت منذ اللحظة الاولى التي ثبت فيها إصابة أحد أبناء البلدة، وهو عامل في شركة التنظيفات رامكو في بيروت، بفيروس كورونا، فتم حجره وحجر عائلته وبوشر العمل فورا على التواصل مع كل مخالطيه الذين أرسل 9 منهم صباح اليوم الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لاخذ عينات الPCR واجراء الفحوص اللازمة والزامهم الحجر الوقائي الموقت، لحين ظهور النتائج كي يبنى على الشيء مقتضاه بالتنسيق مع كل الجهات الصحية الرسمية المعنية.
 
ونبه عبدالحي الى "ضرورة التزام التدابير والاجراءات الصحية الوقائية: بعدم الاختلاط، والتباعد الاجتماعي، ووضع الاقنعة الواقية، والنظافة الصحية الدائمة، وغسل الايدي بالصابون باستمرار عند ملامسة الاسطح ، وتعقيم كل المشتريات قبل ادخالها للمنازل".
 
وامل من الاهالي "أقصى درجات الوعي والتعاون والتضامن في هذه الفترة الصعبة التي بالامكان اجتيازها في حال التزمنا بكل ما سبق ذكره، لمنع تفشي هذا الوباء الخطر والقاتل".
 
وأكد أن "البلدية بكل امكاناتها الى جانب الاهالي وخلية الازمة تتابع الامور لحظة بلحظة، علينا بالايمان وبالوعي والصبر والحكمة تخطي هذه المرحلة"، وشدد على "ضرورة الابلاغ فورا عن أية حالة مشتبه بها وعدم التكتم".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout