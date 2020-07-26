طقس لبنان: الحرارة الى ارتفاع جنوني

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يستمر طقس صيفي حار نسبيا اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومع تمركز كتل حارة فوق المملكة العربية السعودية والعراق ستتمدد غرباً لتؤدي الى ارتفاع اضافي بالحرارة خصوصاً بقاعا (+٤٠ درجة) وجبلا فيما الارتفاع يكون محدود ساحلا علماً أن الرطوبة العالية ساحلا تزيد من وطأة الشعور بالحرّ.

طقس اليوم الأحد على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٢ درجة، بقاعا بين ٢٠ و٣٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٩ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٥كم/س

٤- الرطوبة ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

طقس الأيام المقبلة على الشمل التالي:

الاثنين: طقس حار وحارق بقاعا والحرارة المتوقعة ساحلا بين ٢٥ و٣٤ درجة مع رطوبة عالية فيما بقاعا تتراوح بين ١٩ و٤٣ درجة اما على الـ ١٠٠٠م بين ٢٢ و٣٣ درجة، مع الاشارة الى ان بقاء الرطوبة العالية ساحلاً تزيد من الشعور بالحر.

الثلاثاء: طقس حار وحارق بقاعا والحرارة المتوقعة ساحلا بين ٢٥ و٣٣ درجة مع رطوبة عالية فيما بقاعا تتراوح بين ١٩ و٤١ درجة اما على الـ ١٠٠٠م بين ٢٢ و٣٢ درجة، مع الاشارة الى ان بقاء الرطوبة العالية ساحلاً تزيد من الشعور بالحر، بالرغم من الكتل الحارة هناك احتمال حدوث عواصف رعدية على الجبال العالية والمناطق الشرقية.