عناوين الصحف ليوم الأحد 26 تموز 2020

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الأنباء الكويتية: ترقّب لتطور المواجهة مع إسرائيل.. ونصر الله محذراً: بالصبر والثقة بالله والعمل والإجراءات والضوابط ننتصر في المعركة على الفيروس

لبنان يطلق النفير لمواجهة «كورونا».. واتفاق الحكومة مع «المصارف» يتعثر

الديار: «الديار» تكشف مُحادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين... ماذا قال لهم؟

الفرصة تضيق امام الحكومة... وامتحان توحيد الارقام الاسبوع المقبل

وزير الصحة: انزلقنا الى المرحلة الرابعة... كورونا مُنتشّر في كل المناطق... وسيكون لنا اجراءات صارمة



النهار: كورونا يقتحم المجلس والمحاكم..عودة الى الاقفال؟

الشرق الأوسط: دعوة الراعي إلى الحياد تجمّد علاقته بـ«حزب الله»

البطريركية تنفي استهداف الحزب... وآخر اجتماع بين الطرفين قبل 4 أشهر