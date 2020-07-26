عناوين الصحف ليوم الأحد 26 تموز 2020

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الأنباء الكويتية: ترقّب لتطور المواجهة مع إسرائيل.. ونصر الله محذراً: بالصبر والثقة بالله والعمل والإجراءات والضوابط ننتصر في المعركة على الفيروس
لبنان يطلق النفير لمواجهة «كورونا».. واتفاق الحكومة مع «المصارف» يتعثر
الديار: «الديار» تكشف مُحادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين... ماذا قال لهم؟
الفرصة تضيق امام الحكومة... وامتحان توحيد الارقام الاسبوع المقبل
وزير الصحة: انزلقنا الى المرحلة الرابعة... كورونا مُنتشّر في كل المناطق... وسيكون لنا اجراءات صارمة
النهار: كورونا يقتحم المجلس والمحاكم..عودة الى الاقفال؟
الشرق الأوسط: دعوة الراعي إلى الحياد تجمّد علاقته بـ«حزب الله»
البطريركية تنفي استهداف الحزب... وآخر اجتماع بين الطرفين قبل 4 أشهر