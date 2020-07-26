living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة: كورونا مُنتشّر في كل المناطق.. وسيكون لنا اجراءات صارمة

26
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: جديد ازمة كورونا وعودة تفاقمها، اجتهدت وزارة الصحة والحكومة للتوفيق بين الصرامة في الاجراءات الاحترازية وبين الحاجة الى استمرار فتح البلاد اكان على صعيد الحركة الداخلية او مع الخارج عبر مطار بيروت.

 

وفي ظل استمرار تسجيل اعداد مرتفعة من الاصابات يومياًو انتشارها في معظم المناطق اللبنانية حيث بلغ عدد المصابين امس 175، اعلن وزير الصحة حمد حسن امس «انا انزلقنا الى المرحلة الرابعة لان الفروس منتشر بكل المناطق اللبنانية».

 

واكد في تصريح له من مستشفى بعلبك الحكومي «ان اللجنة الوزارية ستأخذ بتوصيات اللجنة الفنية وسيكون هناك اجراءات صارمة».

 

وقال «اليوم هناك الزامات ومحاضر ضبط لمن لا يضع الكمامات، وهناك توقيفات لمن لا يلتزم من الوافدين بالحجر مثلما حصل في الكرك والهرمل وبرج البراجنة».

 

واكد ان هذا الموضوع لم يعد مزحة، هناك مريض دخل الى المستشفى عند العاشرة صباحاً وتوفي بعد منتصف الليل بعد ان رفض عدد من المستشفيات ادخاله، ونقوم بالاتصالات لنرى اين حصل التقاعس، وسنأخذ الاجراءات اللازمة بحق مستشفى خاص او حكومي رفض استقباله».

 

وعلى ضوء تشديد الاجراءات بحق مخالفين قرار التعبئة لوحظ ان قوى الامن عادت للتدقيق في تطبيق هذه الاجراءات لا سيما بشأن الزامية وضع الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

 

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان هذه الاجراءات ستكون اكثر صرامة اعتبار من يوم غد الاثنين، وانها ستطاول التدابير المتعلقة بحظر كثافة الاختلاطات في المناسبات والامكنة المغلقة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout