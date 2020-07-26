لبنان يطلق النفير لمواجهة «كورونا»

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الأنباء الكويتية: عن فيروس كورونا، فإنه مازال يتمدد في لبنان، وبقفزات واسعة من يوم الى آخر، وقد اطلق وزير الصحة حمد حسن النفير بسبب مخاطر عدم استيعاب المستشفيات الحكومية، في وقت اعلن فيه نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان هذه المستشفيات باتت مجبرة على عدم استقبال سوى الحالات الحرجة.

وبعد بلوغ العدد التراكمي للإصابات الى 3407 حتى صباح أمس، فقد قررت لجنة متابعة التدابير الوقائية الاقفال المؤقت لمدة اسبوع لعدد من القطاعات وتشمل الحانات والنوادي الليلية والحفلات الفنية والسياحية والمناسبات الـدينــيـة والاجتمـاعــية والمسرحية، باستثناء الأعراس الملتزمة بالإجراءات.