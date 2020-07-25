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البزري: مستشفى صيدا الحكومي بدأ باستقبال مصابين

25
JULY
2020
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أعلن الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن مستشفى صيدا الحكومي "بدأ بإستقبال مرضى الكورونا، وهو يعالج حاليا عددا منهم دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل دوره الأساسي في معالجة المرضى والمصابين بأمراض أخرى".

وأوضح أن تجهيز المستشفى "جاء بفضل جهود حثيثة، بذلتها وزارة الصحة وإدارة المستشفى ومجلس الإنماء والإعمار وبهبة من رجل الأعمال السيد محمد زيدان، إضافة لمشروع دعم كبير من UNDP".

وإذ أكد متابعته لهذا الملف، أعلن البزري "وصول آلة فحص PCR حديثة سيتم وضعها في الخدمة قريبا"، مشيرا إلى إمكانية البدء قريبا ب "ترميم جزء من المستشفى القديم، ليكون قادرا على إستقبال المزيد من المرضى"، منوها ب "جهود إدارة وأطباء وممرضي وعاملي المستشفى، لإستعدادهم وجهوزيتهم لإستقبال حالات الكورونا وغيرها من الإصابات".

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