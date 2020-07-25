يموت الحصان ويبقى سرجه، ينتهي الإنسان ويبقى اسمه‎

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من منا لا يتذكر الاستقبال المهيب الذي حَظِيَ به فخامة الرئيس ميشال عون يوم كان نائبا في ٢٠١٢ في كندا على وقع اغنية يا سيف على الاعداء طايل صادحة بصوت الفنان مروان محفوظ؟

من منا لا يتذكر خايف كون اعشتقك و حبيتك،سرقني الزمان، غالي غالي يا وطني، يم الشال الليموني،

لوما حاكيتك و اغاني كثيرة طُبِعَتْ في ذاكرتنا و طُربنا بغنائها في كل المناسبات؟

من منا لا يتذكر مشاركة مروان محفوظ للأخوين رحباني في كل المسرحيات التي قدماها من عام 1965 إلى عام 1973، من بين هذه المسرحيات: دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب، وغيرها من المسرحيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة الكثيرين ؟

من منا لا يتذكر دوره السينمائي في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك"؟



لكن الصوت الذي اطرب اللبنانيين على مدى الأجيال، و أدفأ قلوب العشاق و الْهَبَ حماستهم الوطنية، انطفأت حرارته و غاب بريقه اليوم في دمشق، بعيدا عن أهله و أبنائه.

بكل أسف و حزن ، ينعي التيار الوطني الحر في كندا والد المنسق العام السابق للتيار الوطني الحر في كولكو كندا روبير محفوظ كما يتقدم بتعازيه القلبية من أسرته على هذا المصاب الأليم ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته و أن يريح نفسه مع أرواح الصدقين الراقدين.



لكم من بعده طول البقاء و ليكن ذكره مؤبدا.