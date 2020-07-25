living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يموت الحصان ويبقى سرجه، ينتهي الإنسان ويبقى اسمه‎

25
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من منا لا يتذكر الاستقبال المهيب الذي حَظِيَ به فخامة الرئيس ميشال عون يوم كان نائبا في ٢٠١٢ في كندا على وقع اغنية يا سيف على الاعداء طايل صادحة بصوت الفنان مروان محفوظ؟

من منا لا يتذكر خايف كون اعشتقك و حبيتك،سرقني الزمان، غالي غالي يا وطني، يم الشال الليموني،
لوما حاكيتك و اغاني كثيرة طُبِعَتْ في ذاكرتنا و طُربنا بغنائها في كل المناسبات؟

من منا لا يتذكر مشاركة مروان محفوظ للأخوين رحباني في كل المسرحيات التي قدماها من عام 1965 إلى عام 1973، من بين هذه المسرحيات: دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب، وغيرها من المسرحيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة الكثيرين ؟

من منا لا يتذكر دوره السينمائي في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك"؟


لكن الصوت الذي اطرب اللبنانيين على مدى الأجيال، و أدفأ قلوب العشاق و الْهَبَ حماستهم الوطنية، انطفأت حرارته و غاب بريقه اليوم في دمشق، بعيدا عن أهله و أبنائه.

بكل أسف و حزن ، ينعي التيار الوطني الحر في كندا والد المنسق العام السابق للتيار الوطني الحر في كولكو كندا روبير محفوظ كما يتقدم بتعازيه القلبية من أسرته على هذا المصاب الأليم ، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته و أن يريح نفسه مع أرواح الصدقين الراقدين.

لكم من بعده طول البقاء و ليكن ذكره مؤبدا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout