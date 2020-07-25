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وزير الطاقة يوضح قراره حول منشآت النفط

25
JULY
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة ريمون غجر البيان الآتي:


يتم التداول في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاعلامي بأخبار وتعليقات تنتقد تكليف وزير الطاقة إدارة منشآت النفط للمدير العام للنفط، فاعتبرت ان القرار مخالف للقانون.


يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الطاقة ان يؤكد ان قراره جاء بناء على قرينة البراءة وحتى صدور احكام تدين الموظف، أما الأهمّ في ذلك ان قراره جاء بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم ٨٢٤ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٧، اي انه بناء على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فكان قرار المجلس المذكور كالآتي:


ان منشآت النفط تدار بصورة مؤقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة، وذلك الى حين صدور مراسيم انشاء الاجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه".


وبالتالي، فإن من سها عن باله، ان القرار ذات طابع تكليف مؤقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والمؤقت يزول مع زوال اسبابه.

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