وفاة فنان لبناني كبير.. ما علاقة الكورونا؟!

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أفادت مصادر مقربة لـRT بوفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوض صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى بارتفاع حرارة وضيق في التنفس.



وقالت المصادر إن الفنان على الأغلب توفي بمضاعفات كورونا ولكنها لم تؤكد المعلومة لأنها من اختصاص الفريق الطبي المعالج بحسب رأيها.

وكان مروان محفوظ رائدا مع الرحابنة وشارك في مسرحيات كثيرة منها سهرية التي ما تزال في ذاكرة الكثيرين، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.



يذكر أن اسم الراحل الحقيقي هو أنطوان ولكن وديع الصافي هو من اختار له هذا الاسم.