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خلية الازمة في قضاء جبيل: ١٩ اصابة جديدة في قضاء جبيل وللتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية‎

25
JULY
2020
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اجتمعت خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا في قضاء جبيل في مبنى اتحاد بلديات جبيل بحضور النائب سيمون ابي رميا ، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس، قائمقام جبيل ناتالي مرعي خوري، رئيس رابطة المخاتير ميشال جبران،طبيب القضاء وسام سعادة، ومدير المكتب الفني في الاتحاد ميشال خليفة، وتم التواصل هاتفيا مع النائب زياد حواط لوجوده خارجه القضاء.


واشارت خلية الازمة الى انه نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق وصل عدد الاصابات المستجدة في قضاء جبيل منذ اسبوع الى ١٩ اصابة جديدة موزعة على عدد من بلدات القضاء لافتة الى ان وزارة الصحة تقوم بتأمين الفحوصات المخبرية للمخالطين مع الحالات المصابة وستتابع خلية الازمة المستجدات في هذا الصدد مع وزارة الصحة.


كما ناقشت الخلية موضوع مراكز العزل في قضاء جبيل وقد اعتمدت اللجنة الوطنية لادارة المراكز مركزين في القضاء يقعان في بلدتي "بلاط" و"عمشيت" وعينت مديرين من قبلها لادارتهما وستتابع اللجنة الكشف على المراكز المقترحة من الخلية؛ وفور اعتماد اي منها سيصار الى تجهيز هذه المراكز فنيا ولوجستيا.


واكدت خلية الازمة انها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة على ان يعقد اجتماع اخر مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة الظروف المستجدة.
وان الخلية، واذ تحيي جهود رؤساء البلديات والمخاتير في القضاء، تطلب منهم التشدد في تطبيق الارشادات الصحية والإجراءات الوقائية في بلداتهم لمواجهة فيروس كورونا وهي: المحافظة على التباعد الاجتماعي بشكل عام، ارتداء الكمامة، عدم التنقل الا عند الحاجة الضرورية، غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر وإلغاء المناسبات الدينية والاجتماعية وسائر توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بفيروس كورونا.

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