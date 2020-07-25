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وزير الداخليّة: ما صدر عن لجنة "كورونا" أمس مجرّد توصيات لم تدخل حيّز التنفيذ

25
JULY
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التوضيحي الآتي:
ان ما صدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا يوم أمس هو مجرد توصيات لم تدخل حيز التنفيذ، وبالتالي يرجى على الجميع التقيّد بالإجراءات الوقائية الواردة في المذكرة الاخيرة رقم ٧٤ الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات .

وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا عقدت اجتماعاً أمس الجمعة في السراي الحكومي وتم تقييم الواقع الوبائي.
وصدر عن الاجتماع توصيات عدة، منها العودة إلى المرحلة الرابعة من خطة إعادة فتح القطاعات مع بعض التعديلات حيث سيتم إعادة إقفال بعضها لمدة أسبوع اعتباراً من 27-7-2020 بهدف السيطرة على انتشار الوباء وصحة التدابير الوقائية المعتمدة وهي:

- الحانات والنوادي الليلية

- مسابح داخلية

- الحفلات اليومية التي تقام في الشواطئ والمسابح

- الحفلات الفنية والسياحية على مختلف انواعها

- المسارح وصالات السينما

- مراكز الالعاب الإلكترونية للإطفال وملاهي الأطفال(الداخلية والخارجية)

- الصالات الرياضية

- الأسواق الشعبية

- المناسبات الدينية والإجتماعية باستثناء حفلات الأعراس على أن يتم التشدد التام بالتباعد الإجتماعي والتدابير الوقائية ونسبة إشغال لا تتعدى 50% من القدرة الإستيعابية لأماكن اقامتها على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للحاضرين الـ50 في الأماكن المغلقة والـ150 في الاماكن الخارجية.

وتكلف الأجهزة الأمنية المختصة التشدد بما يلي:

- مراكز ألعاب التسلية (50% من قدرتها الاستيعابية)

- المطاعم والمقاهي (50% من قدرتها الاستيعابية)

 

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