كورونا لبنان .. 3 اصابات جديدة في هذه المنطقة!

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ آذار الماضي وحتى اليوم الى 94 إصابة.



الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة والمتابعة: 8 (كلهم مقيمون) موزعون على البلدات التالية: شان، ذوق الحصنية، ذوق الحبالصة، برقايل، الرامة، التليل، عكار العتيقة.



ولفتت الى تسجيل حالتي شفاء جديدتين، الامر الذي رفع عدد حالات الشفاء الاجمالي الى 86 حالة.

أما حالات الحجر المنزلي فبلغت 46 حالة.



وإزاء هذا الواقع المستجد، تمنت إدارة غرفة الكوارث على الجميع متابعة الالتزام بالاجراءات والتدابير الصحية الوقائية، وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق هذه التدابير لضمان سلامة الجميع وعدم انتشار الوباء.



وأكدت أن "الوعي والتعاون والتضامن أمر ضروري للغاية، لكي نتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة".