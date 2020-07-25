موسم الصيف قد بدأ مع افتتاح منتجع "أزور بيتش" في لبنان

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قامت مجموعة صن سيت للضيافة، المجموعة العاملة في الإستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن استمرارها في توسيع محفظتها في المنطقة، وذلك من خلال افتتاح أول منتجع لعلامة منتجعات "أزور بيتش" في لبنان، في ريفر آند سي الزوق.

وحول التوسع المستمر والإفتتاح الجديد، قال أنطونيو غونزاليس، المدير التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة : "نحن متحمسون للغاية لإطلاق أول منتجع أزور بيتش في بيروت. كان قدومنا إلى لبنان مجرد مسألة وقت، إذ أردنا التأكد من أننا نجلب العلامة التجارية المناسبة إلى الموقع المناسب. شهد أزور بيتش نجاحًا كبيرًا في دبي، ويعتبر السوق اللبناني خطوة توسّع جيدة، تمهّد الطريق لافتتاحات مستقبلية في الدوحة وأبوظبي. سوف يجمع منتجع أزور بيتش في لبنان بين المناظر الخلابة والتصميم الحديث والتجارب الفريدة."

يتميّز أزور بيتش ريزورت بموقع مثالي على الساحل بين بيروت وجونية، على بعد 15 دقيقة فقط من العاصمة، وهو وجهة أنيقة لمحبي الرفاهية ويضم 14000 متر مربع من المساحة المطلة على البحر. توفّر منطقة الأطفال المليئة بالمرح كل وسائل الراحة للبالغين والصغار على حد سواء، لتسلية الأطفال بينما يتمكن الكبار من الإسترخاء في المسبح الكبير والإستمتاع بإطلالاته الرائعة على البحر. ومن يرتاد المنتجع سيعجب بالتأكيد بالخدمة الفائقة التي يقدّمها إذ يصله وهو مسترخ في مقعده كل ما يشتهيه من مأكل أو مشرب أو أي خدمة أخرى يوفّرها المنتجع، فيتمتّع بطبق لذيذ من قائمة الطعام المستوحاة من المطبخ الآسيوي، و بلذّة الحياة وهو مسترخ على أنغام أمواج البحر.

يوفّر المنتجع إمكانية الدخول اليومي بالإضافة إلى اشتراك الأعضاء لمن يبحث عن صيف ممتلئ بالمرح. تمنح باقات العضوية من حزيران إلى تشرين الأول للضيوف دخول مجاني غير محدود إلى المسبح والشاطئ وخزانة خاصة لكل شخص بالغ وخصم 10٪ على المأكولات والمشروبات لكل عضوية.

كما تتوفر خيارات الشقق الأنيقة المثالية للإقامات القصيرة والطويلة، وذلك من حزيران حتى آب. هذه الشقق الأنيقة مؤثثة بالكامل وتتنوّع في الأحجام لتناسب الأفراد والعائلات على حد سواء. وتشمل الخيارات شقق في منتهة الرفاهية للأفراد والعائلات ومساكن على الشاطئ.

نهار الأربعاء مميّز جدًا في أزور بيتش إذ يتسنّى للسيدات الدخول مجانًا إلى المسبح والتمتّع بمشروب ترحيبي منعش. أما أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً فيجتمع عشاق الغروب في الهواء الطلق للإستمتاع بال Happy Sunset Tribe والتقاط أجمل الصور.

إن موسم الصيف قد "بدأ رسميًا"، فتوجّهوا إلى أزور بيتش، وجهتكم الوحيدة والمفضّلة هذا الصيف!



أسعار دخول المسبح

الاثنين إلى الخميس

40000 ليرة لبنانية للبالغين

20000 ليرة لبنانية للأطفال (5y - 12y) والمربيات

الأطفال تحت سن 5 سنوات يدخلون مجانًا

الجمعة إلى الأحد

50000 ليرة لبنانية للبالغين

25000 ليرة لبنانية للأطفال (من 5 سنوات إلى 12 سنة) وللمربيات

الأطفال تحت سن 5 سنوات يدخلون مجانًا

كل يوم أربعاء: يوم السيدات

أيام الأربعاء، تحصل السيدات على دخول مجاني إلى المسبح والشاطئ ومشروب ترحيبي.

المسابح الخاصة

مسبح خاص كبير يتسع لـ 12 شخصًا: 1،500،000 ليرة لبنانية (بما في ذلك حمام السباحة والشاطئ الذي يصل إلى 12 شخصًا)

يمكن استبدال 750.000 ليرة لبنانية مقابل استهلاك المشروبات

مسبح خاص صغير يتسع لما يصل إلى 8 أشخاص: 1،000،000 ليرة لبنانية (بما في ذلك دخول المسبح والشاطئ لما يصل إلى 8 أشخاص)

يمكن استبدال 500.000 ليرة لبنانية مقابل استهلاك المشروبات

أسعار الشاليه / الشقق

تبدأ من 8،000،000 ليرة

• تختلف الأسعار حسب مدة الإيجار وحجم الشقة

• لمزيد من المعلومات حول الشقق يرجى زيارة

www.azure-beach.com/beirut/



للحجز والإستعلام:

Azure Beach Resort

Zouk Mosbeh, Lebanon

+961 70 299 994

infolebanon@azure-beach.com

reservationslebanon@azure-beach.com

www.azure-beach.com/beirut/

@azurebeachresort