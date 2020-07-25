سوريا: هذه جريمة مزدوجة!

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علّق مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على تهديد الطائرات الحربية الأميركية لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية، ووصفها بانها “جريمة مزدوجة”.



وقال الجعفري في مقابلة مع وكالة (إرنا) الإيرانية: “إنهم لم ينتهكوا السيادة السورية فحسب، بل انتهكوا اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي والقوانین الدولية أيضا”.



وأردف: “للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي هددوا فيها طائرات ركاب إيرانية.. لقد قاموا بإسقاط طائرة إيرانية فوق الخليج الفارسي في 3 تموز 1988 ، مما أسفر عن استشهاد 290 راكبا”.

واضاف: “لا أريد أن أتنبأ برد فعل الحكومة الإيرانية، ولكن لا ينبغي تجاهل هذا الحادث، انما يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.