برادات تحتوي على لحوم، أجبان، خضار وغيرها من المواد الغذائية منتهي الصلاحية!

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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً، أشارت فيه إلى أن "في إطار دورها لحماية الأمن الصحي والغذائي للمواطنين، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة بمداهمة عدد من البرادات التابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية في محلة الزلقا - المتن، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ محمد أبو حيدر، تم العثور على عدد من البرادات تحتوي على لحوم، أجبان، خضار وغيرها من المواد الغذائية، بعضها منتهي الصلاحية وبعضها الآخر لا يوجد عليه دلالات على إنتاجه أو تاريخ الصلاحية".



ووفق البيان، قامت دورية أخرى بحضور مدير عام وزارة الزراعة الأستاذ لويس لحود أمس الجمعة، حيث تم "ضبط حوالي ١٣ طن من الأسماك منتهية الصلاحية منذ شهر شباط من العام الجاري، وتم ختم البرادات بالشمع الأحمر بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، ويجري الكشف على كمبيوتر الشركة تقنياً لتتبع حركة البضاعة وكيفية توزيعها لضبطها ومنع وصولها إلى الزبائن، وضمان عدم حصول مثل هذه الجرائم في المستقبل".