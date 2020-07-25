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وزير الصحّة: الموضوع لم يعد مزحة!

25
JULY
2020
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افتتح وزير الصحة الدكتور حمد حسن قسم "كورونا" في مستشفى بعلبك الحكومي، والمموَّل من unchr وجمعية المصارف.

 

وبعد جولة على الأقسام، قال: "نحن في مستشفى بعلبك الحكومي كي نقول لكل اللبنانيين وكل النارحين السوريين ولكل اللاجئين الفلسطينيين ولكل الدول التي دعمت عبر المفوضية للاجئين الـ unhcr وعبر الجهات والسفارات المانحة الصديقة والأعمال صارت جاهزة للاستقبال، اليوم نحن نفتتح وهي ليست جولة استطلاعية، اليوم نفتتح القسم لاستقبال حالات الكورونا التي انتشرت في كافة المناطق اللبنانية بدءا من أوّل تموز، في ظل غياب الحذر والالتزام، والأكيد أن اللجنة الوزارة يوم الاثنين ستأخذ بتوصيات اللجنة الفنية التي اجتمعت يوم أمس، وسيكون لدينا اجراءات صارمة وسيكون هناك إلزامية بالتقيّد".

 

وتابع: "أنا كوزير صحة عامة أقول كل التوصيات أصبحت من مسؤولية الوزارات ذات الصلة، نحن أعلنّا ضوابط يجب على باقي الوزرات الحرص على تنفيذها وتطبيقها لم يعد بإمكاننا التراخي أو التساهل ورمي مسؤولية الإلتزام كاملة على المواطن وسيكون هناك ضبط على الكمامة وتوقيف للقادمين من الخارج وعدم التزامهم بمدة الحجر وبالتالي نشر الفيروس، كما حصل في بلدة الكرك والهرمل وبرج البراجنة وغيرها من المناطق، هذا التعاطي غير المسؤول ليس مسؤولية وزارة الصحة، إنها مسؤولية الناس اولا ومسؤولية القوى الامنية المولجة بتطبيق كل التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، الموضوع لم يعد مزحة، يوم امس دخل مريض صباحاً للمستشفى الساعة العاشرة صباحاً وتوفي عند الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل والسبب رفض بعض المستشفيات استقباله".

 

وأضاف حسن: "نحن نقوم بالاتصالات الضرورية لمعرفة المتقاعسين الذين لم يستقبلوه والذين ستتم احالتهم للقضاء وانا كوزير صحة عامة كل متقاعس في المستشفيات الحكومية والخاصة وسيتم اخذ الاجراء المباشر لان الموضوع لم يعد يحتمل فصحة الناس وارواحهم مسؤوليتنا، والانجاز الذي حققناه اليوم هو انجاز رائع وضمن المعايير الدولية"، مردفاً: "أشكر الـ unhcr وجمعية المصارف التي أهلت بالـ negative pressure لـ ٢٢ سريرا في مستشفى بعلبك الحكومي وهذا التعاون بين الشركاء افضى الى هذه النتيجة لكن ان نصل لمرحلة ونتوقف عن استقبال الناس هذا عمل مرفوض ونحن لا نظهر على الاعلام لقص الاشرطة بل للقول للناس اننا جاهزون لنجدتكم ومساعدتكم".


واعتبرت مسؤولة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين رافاييلا باسكاريلا أنّ "الاستجابة لفيروس covid19 المستجد هي عبارة عن انقاذ للارواح لذلك الـ UNHCR لم توفر أي مسعى وبذلنا قصارى جهدنا للمساهمة في خطة الاستجابة الوطنية ولضمان سلامة المجتمعات في لبنان بدءاً من الوقاية واحتواء العدوى الى العلاج وادارة الحالات حيث عملنا عن كثب مع الحكومة اللبنانية لزيادة قدرة القطاع الصحي اللبناني لإجراء الفحوصات والاستشفاء ونحن بصدد تجهيز المستشفيات الحكومية في جميع انحاء البلاد ب ٨٠٠ سرير اضافي و ١٠٠ سرير اضافي لوحدة العناية المركزة واجهزة التنفس الاصطناعي ومخزون الأدوية".

 

وأكّد رئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي حسان اليحفوفي جهوزية العمل في أقسام الكوفيد ١٩ واستقبال الحالات الوبائية في المنطقة.

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