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طرابلسي: لدعم القطاع التربوي والأكاديمي لتثبيت الشباب في وطنه

25
JULY
2020
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زار عضو لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب إدغارد طرابلسي، جامعة الجنان حيث التقى رئيس مجلس أمنائها سالم فتحي يكن والعمداء ورؤساء الأقسام.

إثر اللقاء، شدد يكن على أن "التربية والتعليم هما الحصن الحصين للشباب على الرغم من كل الظروف"، مشيرا إلى "بعض العقبات التي تواجه الجامعات الخاصة".

ودعا الدولة إلى "مساندة هذا القطاع من خلال سن القوانين ومنح التراخيص لمختلف الكليات التطبيقية بشكل عادل بين المناطق والمحافظات"، مشددا على أن "الجنان تمكنت من تحقيق رسالتها في التميز والتطور لدعم المسيرة التعليمية".

من جهته لفت طرابلسي الى أن "جامعة الجنان من الجامعات الريادية في الشمال، بل على الساحة اللبنانية، إلا أنها حرمت من إعطائها تراخيص لاختصاصات جامعية تطبيقية ككلية الصيدلة وكلية الزراعة، لما لهما من دور في الاقتصاد الشمالي"، واعدا بمتابعة الأمر مع المعنيين.
ودعا الحكومة إلى "دعم القطاع التربوي والأكاديمي لتثبيت الشباب في وطنه".

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