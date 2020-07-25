الامن العام تابع عمليات تسليم المازوت وتوزيعه

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 24/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع/ 5.723.229/ خمسة ملايين وسبعماية وثلاثة وعشرين ألفا ومئتين وتسعة وعشرين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء".