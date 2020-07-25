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كم بلغ عدد الاصابات في الرحلات التي وصلت الى بيروت يوم الخميس ٢٣ تموز؟

25
JULY
2020
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 أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 23/7/2020 إضافة إلى تكملة فحوص 22 تموز؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة حالة (12) إيجابية؛ 

وجاءت نتائج فحوص 23 تموز على الشكل الاتي: 


رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة DLH رقم 1308 (ثلاث حالات ايجابية)
رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (ثلاث حالات ايجابية)
رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات ايجابية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 365 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة UAE رقم 953 (جميعها سلبية)

وجاءت تكملة فحوص 22 تموز كاالاتي: 
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية) 

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