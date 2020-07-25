معلوف: يحاولون التهرب وعرقلة ملف التحقيق الجنائي بحجج واهية

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شدد النائب ادي معلوف على أن "تصريحات وزير الخارجية الفرنسية كانت واضحة لجهة ضرورة التزام لبنان بالإصلاحات التي قد تكون موجعة بجزء منها".



وقال: "إن كل الموضوع لخص بجملة واحدة كررها مرات عدة ساعدوا أنفسكم لنتمكن من مساعدتكم، وهو كالكثيرين في لبنان بدأ يشعر بالإحباط".



وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، رأى أن "هناك أفرقاء يحاولون التهرب وعرقلة ملف التحقيق الجنائي بحجج واهية"، معتبرا أن "تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء يحتاج الى تعديل القانون في مجلس النواب"، داعيا الى "إقرار قانون الكابيتال كنترول بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليه".



وأشار معلوف الى أن "التيار الوطني الحر لم يتمكن في الحكومات السابقة من إقرار الخطط بسبب غياب الاجماع"، معتبرا أن "التركيبة الطائفية للبلد أدت الى عرقلة الكثير من المشاريع".



واستغرب الحديث المستمر عن المحاصصة في كل التعيينات التي تحصل، وقال: "لا يمكن منع دخول أصحاب الكفايات الى الدولة بسبب انتماءاتهم السياسية".



وعن مبادرة بكركي للحياد، دعا معلوف الى "نقاش جدي بين كل الأطراف المعنية لتحقيق توافق داخلي ضروري في هذه المرحلة إضافة الى مظلة دولية"، نافيا أن "يكون رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد حمل أي رسالة من حزب الله للبطريرك الراعي".



وأكد أنه "ضد أي تدخل بصراعات المنطقة من قبل أي فريق لبناني"، لافتا الى أن "هناك ملاحظات عدة على أداء حزب الله الذي لديه أولويات وأجندة أخرى لا تشبهنا".



ورأى أن "جهات خارجية تحاول الافادة من الوضع الاقتصادي الصعب لتركيعنا وتحميل فئة معينة كامل المسؤولية"، مشددا على أن "السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة على مدى سنوات هي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".



واعتبر معلوف أن "تهرب المصارف من مسؤوليتها أمر مرفوض"، مطالبا الجميع ب"تحمل المسؤوليات على حد سواء وتوزيع الخسائر من دون المس بأموال المودعين".