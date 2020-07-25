اصابتان جديدتان بكورونا في احدى القرى الجبيلية

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل أن نتائج فحوص ال PCR التي أجراها الفريق الطبي في مستشفى البوار الحكومي أمس، وبتكليف من وزارة الصحة، في بلدة بجة في قضاء جبيل ل 45 مواطنا من بلدات حاقل، الخاربة جدايل وبجة، ممن خالطوا الممثل وجيه صقر الذي ثبتت إصابته ووالدته بالفيروس، جاءت 43 منها سلبية، واثنتان ايجابية تعودان لمواطنين من بلدة الخاربة هما الشقيقان ج.ج وأ.ج.



ودعا رئيس بلدية بجة رستم صعيبي الاهالي الى التزام الارشادات الوقائية لجهة وضع الكمامات والتزام التباعد بين المواطنين خلال زياراتهم المحال التجارية، مؤكدا أن البلدية في خدمة المواطنين لاسيما المسنين منهم لتأمين كل ما يحتاجون اليه.



وكانت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري تابعت طوال ليل امس الموضوع مع الدكتور نتالي رزق في مستشفى البوار الحكومي ورؤساء بلديات ومخاتير القرى وأعطت التوجيهات اللازمة لحجر المصابين والتشدد في مراقبة المواطنين لجهة التزام الارشادات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس مجددا في قضاء جبيل.



