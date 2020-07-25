معلومات اوروبية.. داعش يتحرك في الشمال اللبناني!

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تؤكد مصادر ديبلوماسية في بيروت لصحيفة “الديار” انها تلقت معلومات اوروبية عبر اصدقاء مشتركين، تفيد “بتحركات ارهابية من شمال العراق الى الشمال السوري وان داعش يتحرك في الشمال اللبناني وان هناك دولة اقليمية كبرى تعمل على خط تسليح بعض المجموعات السلفية في الشمال”.

وتحذر المعلومات من خطورة انهيار لبنان وتهاوي كل المنظومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتفشي البطالة والغضب في الشارع وحالات الانتحار وانتشار الفوضى وربما السرقات والنزاعات المسلحة. وتقول انها باتت ترى في لبنان النموذج الصومالي، كما حذرت الاميركيين والفرنسيين وبعض الدول الخليجية انها تدفع الى صوملة لبنان، وهذا ستكون له تداعيات خطرة في المنطقة.