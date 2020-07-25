ضحية جديدة من حادثة قبرشمون... بعد صراع سنة كاملة في المستشفى

A + A -

تداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبراً يفيد عن وفاة الشاب سامو غصن وهو أحد جرحى حادثة قبرشمون الشهيرة، وذلك بعدما قضى أكثر من عامٍ وهو يصارع الموت في المستشفى.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، مارسيل باسيل، أصدر قراره الظني في الحادثة، أشار فيه إلى إيجاب محاكمة المدعى عليهم وعددهم 8 أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم التحريض ومحاولة القتل وإطلاق النار في الهواء وتخريب الممتلكات، كما طلب تدريكهم الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.