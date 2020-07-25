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أسرارالصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 25 تموز 2020

25
JULY
2020
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النهار
عُلم أنّ لقاءات بارزة تُعقد بعيداً عن الأضواء بين قوى سيادية واستقلالية من أجل الوصول إلى صيغة تلاقٍ أو تجمع وطني عريض لدعم طروحات البطريرك الراعي، دون أن يكون ذلك موجّهاً ضد الطرف الآخر. 


ما زالت معاناة اللبنانيين كبيرة من خلال الطلاب الموجودين في روسيا ودول أوروبا الشرقية، حيث ما زالت حركة الطيران متوقفة بين لبنان وهذه الدول، على أمل أن تُفتح عبر تركيا أوائل الشهر المقبل. 


يؤكد اكثر من خبير اقتصادي ومالي ان بعض الخبراء الاقتصاديين الغربيين يذهبون بعيدا في ايراد معطيات مفرطة في التشاؤم حيال جوانب من الازمة المالية وكان آخرهم قبل يومين بحيث اضطر بعضهم الى الرد عليه . 



الجمهورية
إمتنع نواب عن عقد أي لقاءات في مطاعم أو مقاهٍ خوفاً من مهاجمة الجياع لهم وطردهم. 


إستغربت أوساط سياسية الفارق الكبير في الكلفة بين شركتين متخصصتين في الكشف عن ملف حسّاس جدا. 


يتردّد أن معلومات خطيرة قد يتم الكشف عنها في المستقبل القريب، سوف تزيل الإلتباسات حول أسباب تعنُّت "لازار" وإصرارها على مبدأ "الهيركات". 



اللواء
استبقت السفيرة الأميركية المحادثات مع لودريان بنقل رسالة حول لا جدوى من المطالبة باستثناء لبنان من مفاعيل قانون قيصر في ما خصَّ الكهرباء وتصدير المنتجات الزراعية. 


لا تزال مناطق لبنانية بكاملها، بعيدة بالكامل عن الإصابة بفايروس كورونا. 


لم يظهر أي تأثير مباشر للتعيينات المالية الأخيرة في انتظام الأداء المتعلق بالسلطات النقدية؟! 



نداء الوطن
نقابات عدة تنتقد تعامل وزير مع ملف حساس يطال وزارته، حيث تعتبر أنّ تعامل الوزير سطحي ولا يرقى الى مستوى الأزمة. 


مدير عام سابق في وزارة الاقتصاد تسلّم مؤخراً بعد إحالته إلى التقاعد إدارة برنامج للأمم المتحدة في وزارة المال. 


استياء كبير لدى الأهالي في منطقة النبطية، جراء الاستنسابية في توزيع المازوت، حيث يتم تسليمه فقط إلى أصحاب المولدات والاشتراكات المحسوبة على جهة حزبية واحدة، فيما يُحرم الباقون منه. 



الأنباء
حملة تشريعية انطلقت لاعادة طرح احد القوانين الاصلاحية المهمة بعد اسقاطه في احدى المؤسسات الدستورية. 


لوحظ غياب الوزير المعني عن جولة ضيف غربي رفيع على عدد من الصروح لانتشالها من عثرتها المالية تحت وقع الأزمة. 

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