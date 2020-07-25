عناوين الصحف ليوم السبت 25 تمّوز 2020

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الأخبار

المصارف: نريد أملاك الدولة... «عالرخيص»

ملخص اجتماعات الحكومة - المصارف: البنوك مصرّة على السطو!

‫إسرائيل مستنفرة وتنتظر الردّ

إسرائيل تستخدم أجساد الهنود في اختبارات «كورونا»!

اللقاح الروسي قبل نهاية العام؟

البناء

لودريان يُنهي زيارته بـ 15 مليون يورو للمدارس «المسيحيّة»… ويتجاهل أكلاف النازحين

تصاعد التوتر الأميركيّ الإيرانيّ بعد حادث الطائرة... وسقوط شظايا في الجولان

كورونا يتحدّى ضعف الإجراءات والاستجابة... ولبنان يدخل دائرة الخطر بالأرقام

الديار

هل تندلع الحرب بين حزب الله والكيان الصهيوني بعد استشهاد مُقاوم إثر غارة دمشق

صندوق النقد لوزارة الطاقة : هل تتذاكون عليّ ؟ ودول اوروبية تحذر من «صوملة» لبنان

اللواء

نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟

التخبط المالي سيّد المفاوضات الثلاثية... ومحاصرة الكورونا بين العودة إلى الوراء والـ Fresh Money

الجمهورية

قالها لودريان ومشى: أمامكم الهاوية

كورونا يتفشى وسط استهتار مخيف

السلطة مستاءة ... ولا مساعدات مالية عــربية

نداء الوطن

حراك سياسي مكتوم لبلورة "تفاهم مرحلي"... وترقّب لكلمة عون في 1 آب

جوّ المفاوضات "مشحون"... وصندوق النقد "في إجازة"!