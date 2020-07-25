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أسرار الصحف ليوم السبت 25 تموز 2020

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البناء

خفايا

أعرب مرجع نيابي عن امتعاضه من تصريحات صدرت عن مرجع في طائفته تعليقاً على مواقف مرجعية دينية، ودعا إلى ترفّع رجال الدين عن استخدام لغة تحريضيّة في التعبير عن مواقفهم محبذاً ابتعادهم عن قضايا تثير الخلافات، خصوصاً إلباسها ثوب طوائفهم.

كواليس

قالت مصادر روسية إن الأميركيّين اضطروا للاعتراف بمسؤوليتهم عن اعتراض الطائرة الإيرانيّة المدنيّة بعدما كانوا أسندوا إلى الإسرائيليّين تحمّل المسؤولية بعدما تمّ إبلاغهم أن الرادارات الروسية قد التقطت الحادثة وسجلتها وأن السوريين والإيرانيين يملكون أيضاً صورة لتسجيل مشابه.

 

اللواء

همس

استبقت السفيرة الأميركية المحادثات مع لودريان بنقل رسالة حول لا جدوى من المطالبة باستثناء لبنان من مفاعيل قانون قيصر في ما خصَّ الكهرباء وتصدير المنتجات الزراعية.

غمز

لا تزال مناطق لبنانية بكاملها، بعيدة بالكامل عن الإصابة بفايروس كورونا.

لغز

لم يظهر أي تأثير مباشر للتعيينات المالية الأخيرة في انتظام الأداء المتعلق بالسلطات النقدية؟!

 

الجمهورية

إمتنع نواب عن عقد أي لقاءات في مطاعم أو مقاه خوفا من مهاجمة الجياع لهم وطردهم.

إستغربت أوساط سياسية الفارق الكبير في الكلفة بين شركتين متخصصتين في الكشف عن ملف حساس جداً.

يتردد أن معلومات خطيرة قد يتم الكشف عنها في المستقبل القريب، سوف تزيل الالتباسات حول أسباب تعنّت لازار
وإصرارها على مبدأ الهيركات.

 

نداء الوطن

نقابات عدة تنتقد تعامل وزير مع ملف حساس يطال وزارته، حيث تعتبر أنّ تعامل الوزير سطحي ولا يرقى الى مستوى الأزمة.

مدير عام سابق في وزارة الاقتصاد تسلّم مؤخراً بعد إحالته إلى التقاعد إدارة برنامج للأمم المتحدة في وزارة المال.

استياء كبير لدى الأهالي في منطقة النبطية، جراء الاستنسابية في توزيع المازوت، حيث يتم تسليمه فقط إلى أصحاب المولدات والاشتراكات المحسوبة على جهة حزبية واحدة، فيما يُحرم الباقون منه.

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