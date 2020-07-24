المخابرات تبحث عن فلسطيني من اصحاب السوابق يشتبه باطلاقه النار على سائق فان في الهرمل

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أفاد مندوب “الوكالة المطتية للاعلام” بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، نفذت عمليات دهم وبحث في بعض مناطق البقاع الشمالي، في كل من بلدة العين وسهل الهرمل والسهول المحيطة، وصولا الى الحدود السورية، بحثا عن الفلسطيني (ا.ش) وهو مطلوب من اصحاب السوابق ومشتبه به في اطلاق النار ظهر اليوم على سائق فان ركاب اللبناني (م.ع) في الهرمل.

وجاء الدهم بعد رصد كاميرات مراقية عدة، اظهرت مطلق النار، وهو من سكان بلدة مجاورة قدم الى المدينة، وقام باطلاق النار وتوارى الى جهة مجهولة مستعملا دراجة نارية جبلية.