مستشفى الحريري: 873 فحصا داخل مختبراتنا خلال ال24 ساعة المنصرمة

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 873 فحصا، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 75، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 15، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ صفرا، مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 259 حالة شفاء، عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة 2، عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها بلغ صفرا، عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 17. أما حالات الوفاة فصفر".

وأشار إلى أن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر واتسآب 76-897 961".