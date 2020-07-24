حزب الله: اعتراض طائرة مدنية بين ركابها مواطنون لبنانيون يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد الولايات المتحد

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دان "حزب الله" في بيان وبشدة "العمل العدواني المتمثل بقيام طائرات حربية أميركية بالتهديد والإرهاب ضد طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية"، معتبرا أن "ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يمكن أن يكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها".

وأشار إلى أن "قيام الطائرتين الحربيتين الأميركيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد الولايات المتحدة الأميركية، مع التأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية هي قوة إحتلال في الأرض والأجواء السورية".

وإذ هنأ "جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وخصوصا المواطنين اللبنانيين بالسلامة"، أعرب عن تضامنه مع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأميركية المتمادية".