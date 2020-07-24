بنغلادشية في فيطرون اختلطت مع احدى ضحايا كورونا..و البلدية توصي باتخاذ الحيطة والحذر

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صدر عن بلدية فيطرون البيان التالي:

علمت البلدية بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ ان عاملة من التابعية البنغلادشية تسكن في بلدة فيطرون قد اختلطت خلال عملها في احد المنازل في بلدة جعيتا بسيّدة توفيت البارحة اثر صراع مع مرض مزمن وقد جاءت نتيجة الـPCR لديها إيجابية .

وعلى الفور قامت البلدية بالإتصال بالعاملة المذكورة وطلبت اليها التزام الحجر المطلق في منزلها كما عمدت الى ترصّد السكان الذين اختطلت بهم وتمّ تبليغهم بالموضوع والطلب اليهم تطبيق الحجر ريثما تصدر نتيجة الفحوصات التي ستخضع لها العاملة المذكورة .

إن البلدية، إذ تطمئن السكان الكرام ، ان التدابير الملائمة قد اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ، تدعو الجميع الى التزام اقصى درجات الحذر والتباعد الإجتماعي لا سيما وان مرحلة جديدة ومتقدمة من الوباء تغزو معظم المناطق اللبنانية وبأعداد لم يشهدها لبنان من قبل .

لذا يتوجب على الجميع التقيّد بالإجراءات التي باتت معلومة من الجميع وعلى راسها :

- تجنّب التجمعات على انواعها .

- الإلتزام بوضع الكمامة عند الخروج من المنزل بقصد شراء الحاجيات او التنزه ، والمحافظة الدائمة على نظافة اليدين .

- التزام المحال التجارية كافة بالتدابير الوقائية .

- الحجر الإلزامي لكل الوافدين من الخارج وتبليغ البلدية بتاريخ قدومهم.

إن البلدية تدعو الجميع للتعاون لأن النجاح في إحتواء المرض ينبع أولا ً وأخيرا ً من التزامنا جميعا ً بالتدابير الوقائية علّنا نستطيع اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار .