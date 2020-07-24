اجتماع لـ ”لجنة كورونا” في السراي .. توصية بإقفال بعض القطاعات لأسبوع

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عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، اجتماعًا اليوم في السراي الحكومي وتم تقييم الواقع الوبائي.



وصدر عن الاجتماع توصيات عدة، منها اعادة اقفال الحانات والنوادي الليلية، النوادي الرياضية والمسابح الداخلية ودور السينما والمسارح، مراكز الألعاب الالكترونية للأطفال، ملاهي الأطفال"، وذلك لمدة أسبوع إعتبارًا من تاريخ 27-7-2020، بهدف السيطرة على الوباء.



وتمّ تكليف الأجهزة المختصة بالتشدد بما يلي:

مراكز ألعاب التسلية (50% من قدرتها الإستيعابية).

المطاعم والمقاهي (50% من قدرتها الإستيعابية).