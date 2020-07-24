وفاة لمصابة بالكورونا في كسروان .. وهذا ما طلبته البلدية!

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أصدرت بلدية جعيتا في قضاء كسروان بياناً، أشارت فيه إلى أنه " تتقدم بلدية جعيتا من أهل الفقيدة وأنسبائها بتعازيها الحارة وببالغ الأسى والحزن، وليتغمد الله الفقيدة فسيح جناته".

وأضاف البيان، إن "بلدية جعيتا تتمنّى على أهلها وسكانها توخي الحذر، بوضع الكمامات والقفازات والإلتزام بالتباعد الأجتماعي للسلامة العامة".

وطلبت من جميع المخالطين مع الفقيدة وأهلها، الإتصال بالبلدية على أرقامها الساخنة: 70/410216 71/938444، لإجراء اللازم".

وتمنّت البلدية، "من جميع المقربين من الفقيدة الذين سيجرون فحص الـ "PCR"، الحجر لفترة 14 يوم إلى أن تصدر نتيجة الفحوصات الأولى والثانية التي ستجرى لهم".