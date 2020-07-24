في ضهر البيدر .. جريمة قتل مروّعة!

A + A -

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ 15/7/2020 إدّعت إحدى المواطنات لدى مخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، بأن والدها، المدعو أ. ب. (مواليد عام 1972)، قد ترك المنزل بتاريخ 14/7/2020، ولم يَعُد، وقد انقطعت الاتصالات معه".



ولفتت المديرية في بيان إلى أنه "بدأت دوريات مفرزة استقصاء البقاع، ومخفر المعلّقة عمليات البحث والاستقصاء، ونتيجةً للتحرّيات والتنسيق بين القطعتين، تمّ الاشتباه بأحد الأشخاص، وتوقيفه خلال فترة ساعات من الإدعاء، ويُدعى ح. ب. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) وهو من أصحاب السوابق، إذ كان مسجوناً لفترة /15/ عاماً بجرم القتل، وقد خرج منذ /6/ أشهر من السجن".



وكشفت المديرية أنه "بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بإختفاء (أ. ب) المذكور، إلّا أنه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تدينه، عاد وإعترف بإقدامه على قتل الضحية خنقاً، بهدف السرقة، وبأنه ترك الجثة الى جانب طريق فرعي في جرود ضهر البيدر".



وذكرت المديرية أنه "تمّ العثور على جثّة المغدور وسيارته في المحلة المذكورة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".