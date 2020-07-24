تحذير من نقابة الأطباء!

A + A -

أصدرت نقابة أطباء لبنان في بيروت البيان الآتي:

"بعد الارتفاع الملحوظ والمخيف في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجدد نقابة أطباء لبنان في بيروت تحذيراتها من خطورة انتشار الوباء ووصوله الى مرحلة الخطر.

وتكرر مناشدتها المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل والحجر الطوعي قدر الامكان.

وتطالب الحكومة وخصوصا وزارة الصحة والهيئات الرسمية المعنية باتخاذ التدابير الضرورية والخطوات اللازمة، وخصوصا لناحية تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة بكل ما يلزم لحماية المرضى والاطباء على حد سواء، وتأمين سلامة الطاقم الطبي والاستشفائي بما يضمن عدم انتقال العدوى الى افراده، ودعم القطاع الصحي بما يمكنه من القيام بواجبه ومسؤولياته.

وتتوجه الى وزارة الداخلية والبلديات للتشدد بتطبيق القوانين والقرارات التي سبق ان اتخذتها، خصوصا لناحية منع التجمعات أو على الأقل فرض التباعد الاجتماعي على مسافة متر ونصف المتر، وتغريم من لا يلتزم بارتداء الكمامة، بالإضافة الى حث البلديات على القيام بدورها في مراقبة العزل والتتبع والحجر الصحي للمصابين والوافدين.

وتشكر من ناحية ثانية وزير الداخلية العميد محمد فهمي على قراراه بمنع التدخين، وخصوصا منع الاركيلة منعا باتا في الاماكن العامة في الداخل والخارج".