living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطرانيّة بيروت المارونيّة: قرار بفك الارتباط مع نادي الحكمة الرياضيّ

24
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلاميّ في مطرانيّة بيروت المارونيّة في شأن نادي الحكمة الرياضيّ البيان الآتي:

 

إنّ راعي الأبرشيّة المطران بولس عبدالساتر في لقائه الأوّل مع وفد اللجنة الإداريّة في 10 آذار 2020 هنّأه على تسلّم مهام إدارة النادي وشكره على مساهمته في مساعدة المعوزين. ولكنّه كان مُضطرًّا إلى إعلامه بقرار رؤساء مدارس الحكمة الّذي اتّخذ بالإجماع لفكّ الارتباط. وأكّد سيادته خلال لقائه أنّه يوافق على أن يحتفظ النادي باسمه لما لهذا الاسم من قيمة في عالم الرياضة، وأنّه يسمح للّجنة الإداريّة بالبقاء في مقرِّها في مبنى قدامى الحكمة طالما ترغب بذلك ومن دون مقابل. كما شدّد سيادته على أنّ ليس هناك من مانع بوضع الأرض الّتي تملكها المطرانيّة في عين سعادة بتصرّف اللجنة الإداريّة على أساس عقد واضح يحدّد واجبات ومسؤوليّات كلّ من الطرفين، إذ إنّ المطرانيّة لا تطمح لاستغلال هذه الأرض في مجالات تجاريّة لأنّ ما يهمّها هو صحّة النشئ والشباب الفكريّة والجسديّة.

 

ويهمّ المكتب الإعلاميّ التشديد على أنّ هذا القرار جاء ترجمةً لواقع استمرَّ لسنين عديدة، حيث أنّ مطرانيّة بيروت المارونيّة لم تعد إلّا مرجعًا صوريًّا للنادي. وبالفعل، فإنّ القرارت كتحديد موعد انتخابات اللجنة الإداريّة واختيار المرشّحين والموازنات والعقود مع اللاعبين والمدرّبين وتوجّهات النادي المستقبليّة وهوّيّته وغيرها، كانت تؤخذ كلّها في اللجنة الإداريّة للنادي وفي الجمعيّة العموميّة من دون الرجوع إلى المطرانيّة، وبقيَ رئيس مدرسة الحكمة رئيسًا فخريًّا من دون صلاحيّات.

 

بالإضافة إلى ما تقدّم، إنّ وجه النادي الحالي كنادٍ للمحترفين بكلفته العالية صار غريبًا عن وجه النادي الأوّل الّذي كان ناديًا لتلامذة مدرسة الحكمة الأمّ والقدامى فيها، إذ ترغب المطرانيّة في أن يحافظ النادي على الطابع الطلابيّ الّذي على أساسه أنشئ.

 

وإذ يأسف المكتب الإعلاميّ لِما صدر عن بعض جمهور النادي من تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعيّ لا تمتّ بصِلة لأخلاقيّة مدارس الحكمة ولا لأيّ نادٍ رياضيّ، فإنّه يذكّر بدور المطرانيّة في دعم النادي مادّيًّا أحيانًا، ومعنويًّا أحيانًا أخرى في المِحن العديدة الّتي عرفها حتّى يعود إليه الاستقرار ويستمرّ.

وفي الختام، نسأل الله أن يحفظ لبنان وشبابه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout