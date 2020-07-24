حالتان ايجابيتان بكورونا وواحدة قيد التحقّق في هذه البلدة

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أصدرت بلدية الهرمل البيان الاتي:

"بناء على الاجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة حول جائحة كورونا، وبعد ثبوت اصابة احد ابناء الهرمل بفيروس كورونا، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا بتتبع الحالات المخالطة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية. واجريت فحوصات لـ61 مخالطا، وجاءت النتائج على الشكل التالي: حالتان ايجابيتان لابنتي المصاب وحالة قيد التحقق لاحد اقاربه، اما باقي الفحوصات فجاءت سلبية. لذلك تتمنى البلدية الشفاء العاجل للمصابين، وتتوجه لمن ثبت خلوهم من الاصابة بالتشديد عليهم الالتزام بالحجر الكامل لحين انقضاء 14 يوما من تاريخ المخالطة، حرصا على سلامة ذويهم وابناء منطقتهم. وازاء تفشي الوباء تلفت البلدية الى انها لن تتهاون مع المخلين والمستهترين بتطبيق هذه الاجراءات لجهة الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وإلغاء التجمعات من أي نوع كان أفراحا أو أتراحا أو مناسبات دينية أو اجتماعية.

اننا نراهن على وعيكم بالدرجة الاولى للاستفادة مما حصل ويحصل في خلال الايام الماضية من تفش للوباء نتيجة الاستهتار، وننتظر منكم اعلى درجات التعاون مع الفرق الصحية والامنية المعنية بتطبيق الاجراءات. لنتكاتف ونتعاون لتجاوز هذه المحنة والجائحة أبعدها الله عنكم وعن بلدنا".