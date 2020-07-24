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آلان عون من مستشفى بعبدا الحكومي: مرّة جديدة، بعبدا على الموعد لرفع التحدّي والمساهمة في حماية المجتمع

24
JULY
2020
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شارك النائب آلان عون في جولة وزير الصحة على مستشفى بعبدا الحكومي لإطلاق قسم جديد سيخصّص لمصابي الكورونا في مستشفى بعبدا الحكومي الى جانب نواب القضاء، ورؤساء بلديات بعبدا والحدت، ومدير مستشفى بعبدا الحكومي، ورئيس الجامعة اللبنانية وعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية ومسؤولي الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى.


وكان للنائب عون كلمة جاء فيها: "مرّة جديدة، بعبدا على الموعد لرفع التحدّي والمساهمة في حماية المجتمع وأبناء المنطقة خاصة في وجه وباء كورونا المتفّشي من جديد.


وقد تكون هذه المحنة، مناسبة لردّ الإعتبار للمستشفيات الحكومية التي برهنت أنها على مستوى عال من القدرات والخدمات وعلينا الوقوف الى جانبها خاصة في هذه الأزمة الإجتماعية التي ستشهد إتكال أكبر من المواطنين على هذه المؤسسات الصحية.


ومستشفى بعبدا الحكومي هو في صدارة تلك المستشفيات وتخدم منطقة يعيش فيها أكثر من مليون شخص وقد وقفنا الى جانبها وآمّنا بها منذ البداية واليوم كما طوّرنا بناها التحتية، يجب أن نساعدها في تطوير آداءها وقدرتها التشغيلية ونناشد الحكومة عبر وزير الصحة أن تزيد من مساهمتها المالية لها وأن تدعمها كما نطالب البلديات المجاورة في المساهمة أيضاً مادّياً، عل غرار بلدية الحدت، لأن هذه المستشفى هي في خدمة الجميع وأولهم ابناء البلدات المجاورة".

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