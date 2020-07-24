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توقيف شاب وفتاة .. هذا ما فعلاه!

24
JULY
2020
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لفتت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، إلى انه “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب بقوة السلاح نفّذها شاب وفتاة يرتديان كمّامات، ويقومان بسلب الأموال من داخل محال بيع المواد الغذائية “ميني ماركت” الموجودة داخل محطات الوقود، في مناطق الكرنتينا، والدورة، وبئر حسن، وجسر الواطي، وآخرها كان بتاريخ 19-7-2020 داخل “ميني مارکت” في محطة “الوردية” – الجديدة، حيث أقدما على سلب العامل مبلغ /700/ ألف ليرة لبنانية.”


أضاف البيان: “على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت من تحديد هويتيهما، وهما:

ح. ط. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم احتيال وتهديد.
ن. ف. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبنانية)


من خلال مقاطعة المعلومات، تبين للشعبة أن الأول أقدم بتاريخ 1-7-2020 على سلب صيدلية في محلة الكولا، بعد أن دخلها متذرّعاً بحجّة شراء “حفاضات” وحليب للأطفال، وتناقلت صوره مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.


بتاريخ 20-7-2020، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت قوة تابعة لشعبة المعلومات من رصد المذكورَين في محلّة طريق المطار، حيث عملت على توقيفهما وضبطت الدراجة المستخدمة في عمليات السلب، كما ضُبط بحوزة الأول مسدس خلّبي يستخدمه خلال تنفيذه هذه العمليات.


بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وانهما نفّذا حوالى /5/ عمليات في المناطق المذكورة أعلاه، واعترف الموقوف الأول بأنه نفّذ –بمفرده- عملية سلب الصيدلية في محلة الكولا.


أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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