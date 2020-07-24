وزير الصحة: كلّنا مصابون بكورونا

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أكد وزير الصحة العامة حمد حسن، أننا "لن نقبل أن نتراجع في موضوع "كورونا" وكلّنا مصابون بـ"كورونا" وبسواه، والعودة الى الحياة الطبيعية فيها تحديات ونحن على قدر هذا التحدي".

وخلال افتتاحه قسم كورونا في مستشفى بعبدا الحكومي، توجه حسن إلى البلديات بالقول:"نحن اليوم في فترة امتحان و"الإيد لوحدها ما بتزقف"، يجب أن نبقى مسيطرين على كورونا ولا يجب أن نتركها تسيطر علينا، ويجب أن نلتزم بالاجراءات كي لا نتراجع للخلف".

وأضاف، "فيروس كورونا سيصبح خلفنا وسوف نسيطر على الوباء، وعلى كل المستشفيات الحكومية أن تفتح بوجه المصابين".