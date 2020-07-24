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صفير في حوار مباشر مع مجموعة الدعم الاميركي للبنان: نرفض اي هيركات على الودائع

24
JULY
2020
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رفض رئيس جمعية المصارف سليم صفير في حوار مباشر مع مجموعة الدعم الاميركي للبنان American Task Force for Lebanon اي هيركات على الودائع، وشرح لمجموعة الدعم الاميركي للبنان خطة جمعية المصارف المقترحة للخروج من الازمة .

صفير، وفي حديث مباشر عبر تقنية الفيديو ، بيّن ان خطة جمعية المصارف رفضت اي تخلف عن سداد الديون الخارجية يهدد مدخرات المودعين .

وشرح صفير أن الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل مسؤولية الازمة التي تسببت بها الى المصارف.

ونقلت صحيفة دايلي ستار عن صفير قوله ان تخلف الدولة عن السداد في اذار لم يكن ضروريا واكد ان المصارف اللبنانية اثبتت متانة ومناعة بوجه الحروب والازمات السياسية المتتالية على مدى السنوات الماضية .

صفير كشف ايضا ان اجمالي الودائع المصرفية تراجعت من ١٧٣ مليار دولار في ايلول ٢٠١٩ الى ١٥٠ مليار دولار حاليا بتراجع لا يعتبر كبير خصوصا وان قسما كبيرا من الاموال تم استعماله لتغطية ديون بالعملات الاجنبية.

وأمل صفير استمرار دعم الاغتراب اللبناني للبنان .

 

 

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